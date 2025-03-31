Пять мощных вспышек произошли на Солнце — что ждать белорусам

Пять мощных вспышек произошли на Солнце. Об этом белорусам и другим жителям Земли сообщили в Институте прикладной геофизики.
Так, вспышки предпоследнего класса мощности М были зафиксированы учеными в течение для 30 марта. Ученые отметили, что первая вспышка на Солнце произошла после полуночи и длилась 33 минуты. А последняя из пяти случилась в 20.07 часов и была почти в два раза короче, ее период — 14 минут.
— Мощность вспышек варьировалась от М1.4 до М1.9, — отмечают ученые ИПГ.
Также установлены, что все пять вспышек на Солнце произошли в одной группе пятен — 4048.
На 31 марта ученые прогнозируют, в основном, умеренную вспышечную солнечную активность. Но не исключают возможность вспышек класса Х. Геомагнитное поле 31 марта будет неустойчивым, радиационная обстановка — невозмущенной.
— Возможны ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в течение суток, — отмечается в обзоре космической погоды.