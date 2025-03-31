Пять мощных вспышек произошли на Солнце — что ждать белорусам

Так, вспышки предпоследнего класса мощности М были зафиксированы учеными в течение для 30 марта. Ученые отметили, что первая вспышка на Солнце произошла после полуночи и длилась 33 минуты. А последняя из пяти случилась в 20.07 часов и была почти в два раза короче, ее период — 14 минут.