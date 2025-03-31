Собянин объявил о старте приема заявок на конкурс строительных проектов

Также будет еще 11 номинаций: спортивные объекты; культурно-просветительские объекты; благоустройство общественных пространств и природных территорий; учебно-образовательные объекты; офисные и деловые центры; лечебно-оздоровительные объекты; реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования; объекты промышленного назначения; улично-дорожная сеть; объекты метрополитена и железнодорожного транспорта; программа реновации. Собянин напомнил, что в победителях прошлого года — многофункциональный научно-образовательный корпус имени Баумана, станции метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро, а также новостройка на улице Кастанаевской, выстроенная по реновации.