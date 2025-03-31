Москвичей предупредили о непогоде во вторник

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Во вторник в Москве может выпасть 25 миллиметров, или ⅔ от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Апрельское тепло в Москве будет недолгим — со вторника готовимся к дождям — завтра, за сутки выпадет 25 миллиметров осадков, или ⅔ от месячной нормы, и последующему постепенному похолоданию», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что похолодание ожидается к выходным и на следующей неделе. При околонулевой ночной температуре оно может привести к осадкам в смешанной фазе — к дождю вперемешку с мокрым снегом.