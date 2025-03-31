Поисковики на лошадях будут патрулировать Нижегородскую область

Информация об этом была опубликована в социальных сетях добровольческой организации.
Использование лошадей позволит поисковикам быстрее обследовать обширные открытые пространства, а благодаря высоте посадки, волонтеру на лошади легче обнаружить пропавшего человека или его вещи.
Помимо этого, выносливость и высокая проходимость лошадей помогут сохранить энергию добровольцев, особенно при исследовании труднодоступных мест и водных объектов. Острый слух и чутье животных позволяют им издалека улавливать звук мобильного телефона или ощущать присутствие человека.
В ближайшем будущем отряд планирует организацию учебных занятий и тренировок для добровольцев. В организации подчеркнули, что создание конного подразделения является важным шагом к повышению результативности поисково-спасательных операций в Нижегородской области.