Поисковики на лошадях будут патрулировать Нижегородскую область

Помимо этого, выносливость и высокая проходимость лошадей помогут сохранить энергию добровольцев, особенно при исследовании труднодоступных мест и водных объектов. Острый слух и чутье животных позволяют им издалека улавливать звук мобильного телефона или ощущать присутствие человека.