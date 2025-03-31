В Ростовской области с 1 апреля вводят запрет на охоту на шакалов и волков

После 1 апреля отлов этих хищников будет считаться нарушением закона.
В Донском крае завершается период разрешенной охоты на волков и шакалов, который был официально открыт с начала августа прошлого года. Теперь, с 1 апреля 2025 года, охота на этих животных становится противозаконной. Данный период был установлен распоряжением главы Ростовской области.
За нарушение сроков охоты предусмотрена ответственность: обычные граждане могут лишиться права на охоту на срок от одного до двух лет, а должностные лица будут облагаться административным штрафом в размере от 35 до 50 тысяч рублей, также возможна конфискация используемого оружия.