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В Ростовской области с 1 апреля вводят запрет на охоту на шакалов и волков

В Ростовской области с наступлением апреля вступит в силу запрет на охоту на волков и шакалов, поскольку завершается сезон, стартовавший 1 августа 2024 года.

Источник: Reuters

После 1 апреля отлов этих хищников будет считаться нарушением закона.

В Донском крае завершается период разрешенной охоты на волков и шакалов, который был официально открыт с начала августа прошлого года. Теперь, с 1 апреля 2025 года, охота на этих животных становится противозаконной. Данный период был установлен распоряжением главы Ростовской области.

За нарушение сроков охоты предусмотрена ответственность: обычные граждане могут лишиться права на охоту на срок от одного до двух лет, а должностные лица будут облагаться административным штрафом в размере от 35 до 50 тысяч рублей, также возможна конфискация используемого оружия.