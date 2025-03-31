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ККС Омской области рекомендовала семь судей на замещение вакантных должностей

Коллегия разрешила привлечь еще двух судей к осуществлению правосудия в качестве мирового судьи.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 28 март, в Омске прошло заседание квалификационной коллегии судей (ККС) Омской области. ККС дала рекомендации на замещение семи вакантных должностей судей.

Коллегия рекомендовала:

Виктория Вашкевич рекомендована на замещение должности судьи Омского областного суда;

Александр Писарев рекомендован на замещение должности судьи Омского областного суда;

Павел Бурчик рекомендован на замещение должности судьи Первомайского районного суда Омска;

Александрина Маркова рекомендована на замещение должности судьи Советского районного суда Омска;

Иван Брюхов на замещение должности судьи Колосовского районного суда Омской области;

Марина Евстратенко рекомендована на замещение должности мирового судьи судебного участка № 62 в Ленинском судебном районе в Омске (без ограничения срока полномочий);

Вера Лазаренко рекомендована на замещение должности мирового судьи судебного участка № 44 в Кировском судебном районе в Омске (срок полномочий — 3 года).

ККС дала согласие на привлечение судьи в отставке Натальи Ерофеевой к работе мирового судьи судебного участка № 89 в Центральном судебном районе на срок до года года, на привлечение судьи в отставке Натальи Андреевой на должность судьи Большереченского районного суда на срок одного года.