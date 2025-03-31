ККС Омской области рекомендовала семь судей на замещение вакантных должностей

ККС дала согласие на привлечение судьи в отставке Натальи Ерофеевой к работе мирового судьи судебного участка № 89 в Центральном судебном районе на срок до года года, на привлечение судьи в отставке Натальи Андреевой на должность судьи Большереченского районного суда на срок одного года.