ККС Омской области рекомендовала семь судей на замещение вакантных должностей

В пятницу, 28 март, в Омске прошло заседание квалификационной коллегии судей (ККС) Омской области. ККС дала рекомендации на замещение семи вакантных должностей судей.
Коллегия рекомендовала:
Виктория Вашкевич рекомендована на замещение должности судьи Омского областного суда;
Александр Писарев рекомендован на замещение должности судьи Омского областного суда;
Павел Бурчик рекомендован на замещение должности судьи Первомайского районного суда Омска;
Александрина Маркова рекомендована на замещение должности судьи Советского районного суда Омска;
Иван Брюхов на замещение должности судьи Колосовского районного суда Омской области;
Марина Евстратенко рекомендована на замещение должности мирового судьи судебного участка № 62 в Ленинском судебном районе в Омске (без ограничения срока полномочий);
Вера Лазаренко рекомендована на замещение должности мирового судьи судебного участка № 44 в Кировском судебном районе в Омске (срок полномочий — 3 года).
ККС дала согласие на привлечение судьи в отставке Натальи Ерофеевой к работе мирового судьи судебного участка № 89 в Центральном судебном районе на срок до года года, на привлечение судьи в отставке Натальи Андреевой на должность судьи Большереченского районного суда на срок одного года.