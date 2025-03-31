Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 90 пожаров

За прошедшую неделю в Ростовской области в пожарах спасли 19 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 90 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

По данным спасателей, за прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Ростовской области выезжали на вызовы 93 раза. В результате чрезвычайных происшествий были спасены 19 человек.

Кроме того, зафиксировано 23 случая загорания сухой растительности и камыша.

Спасатели 17 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, где удалось спасти 8 человек. Спасатели напоминают жителям Ростовской области о соблюдении правил безопасности с огнем.