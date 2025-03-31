В Ростовской области за минувшую неделю произошло больше 90 пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.
По данным спасателей, за прошедшую неделю пожарно-спасательные подразделения Ростовской области выезжали на вызовы 93 раза. В результате чрезвычайных происшествий были спасены 19 человек.
Кроме того, зафиксировано 23 случая загорания сухой растительности и камыша.
Спасатели 17 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП, где удалось спасти 8 человек. Спасатели напоминают жителям Ростовской области о соблюдении правил безопасности с огнем.