Забор вокруг аварийного дома в Челябинске появится к 4 апреля

Снести дом не могут из-за судебного процесса. Владельцы нескольких квартир не согласились с размерами компенсаций за изымаемое у них жилье. Горожане обратились в суд, суд назначил экспертизу, чтобы подсчитать точную стоимость квартир. По данным мэрии, одна лишь оценка может затянуться на месяцы. Здание, вполне возможно, простоит до осени.