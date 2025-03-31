Забор вокруг аварийного дома в Челябинске появится к 4 апреля

В Челябинске к концу нынешней недели должен появиться забор вокруг проблемного дома № 6 на Свердловском проспекте. Как сообщили в мэрии, подрядчик обещал возвести ограду к 4 апреля.
Напомним, аварийную четырехэтажку собирались снести еще феврале. Но сделать этого не получилось. Теперь в здание наведываются мародеры, и охрана не может с ними справиться. Конструкции дома разбирают, происходят пожары.
Мэр Алексей Лошкин неделю назад предложил поставить вокруг здания «непреодолимый бетонный забор», чтобы прекратить бесчинства.
Снести дом не могут из-за судебного процесса. Владельцы нескольких квартир не согласились с размерами компенсаций за изымаемое у них жилье. Горожане обратились в суд, суд назначил экспертизу, чтобы подсчитать точную стоимость квартир. По данным мэрии, одна лишь оценка может затянуться на месяцы. Здание, вполне возможно, простоит до осени.