Литва раскрыла подробности исчезновения военных США вблизи границы Беларуси

Министерство обороны Литвы раскрыло новые детали исчезновения американских военных вблизи границы с Беларусью, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что военнослужащие США пропали во время учений в Литве недалеко от границы Беларуси. Сообщалось, что бронемашину, на которой ехали четверо американских солдат, нашли в озере на полигоне. Напомним, совместные учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы вблизи белорусской границы.
Сейчас же в Литве раскрыли новые детали, информируя, что боевая машина M88 Hercules военнослужащих армии США находилась на глубине четыре метра под водой, под слоем ила толщиной около двух метров. Известно, что американские военные водолазы не смогли во время погружения обнаружить на технике специальное крепление для тросов.
Ранее также Минобороны Литвы рассказало об операции по поиску пропавших военных США на учениях у границ Беларуси.
Работы по раскопке и откачиванию воды из водоема, где была обнаружена бронетехника армии США продолжались.
А утром 31 марта в Министерстве обороны Литвы проинформировали, что американская гусеничная бронемашина была извлечена из болота, пишет БелТА. Операцию по извлечению техники завершили около 04.30 утра. Уточняется, что бронемашину удалось вытащить при помощи двух аналогичных машин и бульдозера.
Еще Генштаб Беларуси сказал о найденном противоядии от беспилотников.
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