Литва раскрыла подробности исчезновения военных США вблизи границы Беларуси

Сейчас же в Литве раскрыли новые детали, информируя, что боевая машина M88 Hercules военнослужащих армии США находилась на глубине четыре метра под водой, под слоем ила толщиной около двух метров. Известно, что американские военные водолазы не смогли во время погружения обнаружить на технике специальное крепление для тросов.