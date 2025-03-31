Прием заявок на новые удостоверения личности приостановлен на 2 дня — Агентство госуслуг

Заказать новые документы можно будет только с второго апреля во всех мультифункциональных центрах Молдовы.
В ведомстве также уточнили, что заявителям, которым необходим документ в срочном порядке, будут выдаваться временные удостоверения личности, которые обладают такой же юридической силой.
Ранее глава Агентства государственных услуг Мирча Ешану заявил, что закон, регламентирующий выдачу удостоверений нового типа вступает в силу 31 марта, однако ведомству необходимы два дня, в течение которых будет налажен процесс работы с новыми удостоверениями.
Премьер-министр Дорин Речан при этом сообщил, что правительство предоставит бесплатно один миллион удостоверений тем, кто подаст заявление на их выдачу в обычном, не ускоренном режиме.
Удостоверения нового образца не являются обязательными, но постепенно они заменят ныне действующие.