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Прием заявок на новые удостоверения личности приостановлен на 2 дня — Агентство госуслуг

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. В Агентстве государственных услуг напомнили, что 31 марта и первого апреля заявки на выдачу удостоверений личности нового образца приниматься не будут в связи с переходом на новый технологический процесс.

Источник: Sputnik.md

Заказать новые документы можно будет только с второго апреля во всех мультифункциональных центрах Молдовы.

В ведомстве также уточнили, что заявителям, которым необходим документ в срочном порядке, будут выдаваться временные удостоверения личности, которые обладают такой же юридической силой.

Ранее глава Агентства государственных услуг Мирча Ешану заявил, что закон, регламентирующий выдачу удостоверений нового типа вступает в силу 31 марта, однако ведомству необходимы два дня, в течение которых будет налажен процесс работы с новыми удостоверениями.

Премьер-министр Дорин Речан при этом сообщил, что правительство предоставит бесплатно один миллион удостоверений тем, кто подаст заявление на их выдачу в обычном, не ускоренном режиме. ⁠

Удостоверения нового образца не являются обязательными, но постепенно они заменят ныне действующие.