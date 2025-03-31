В Ростовской области за костры и шашлыки будут штрафовать

Об этом сообщил во время пресс-конференции замгубернатора Сергей Бодряков.
Любители шашлыка могут его жарить только в определенных законом местах. За нарушение запретов предусмотрена административная ответственность.
Для физических лиц штраф может составить от 10 до 20 тыс. руб. Для должностных лиц сумма увеличивается до 30 −60 тыс. руб. А для юрлиц штрафы будут еще больше — от 400 до 800 тыс. руб.
Для приготовления шашлыка открытый огонь использовать можно, но с соблюдением всех правил безопасности. Место для жарки мяса и установки мангала должно быть ограждено от легковоспламеняющихся предметов и объектов, рядом должны быть средства пожаротушения.
Приготовление шашлыка на природе рядом с рекой будет нарушением.