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В Ростовской области за костры и шашлыки будут штрафовать

В Ростовской области с 30 апреля будет установлен особый противопожарный режим, на время которого, традиционно, действуют ограничения на разведение костров, устройств с открытым огнём или тлеющими материалами, включая мобильные мангалы.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщил во время пресс-конференции замгубернатора Сергей Бодряков.

Любители шашлыка могут его жарить только в определенных законом местах. За нарушение запретов предусмотрена административная ответственность.

Для физических лиц штраф может составить от 10 до 20 тыс. руб. Для должностных лиц сумма увеличивается до 30 −60 тыс. руб. А для юрлиц штрафы будут еще больше — от 400 до 800 тыс. руб.

Для приготовления шашлыка открытый огонь использовать можно, но с соблюдением всех правил безопасности. Место для жарки мяса и установки мангала должно быть ограждено от легковоспламеняющихся предметов и объектов, рядом должны быть средства пожаротушения.

Приготовление шашлыка на природе рядом с рекой будет нарушением.