Трасса Алексеевское — Альметьевск стала платной официально

Водителям необходимо произвести оплату в течение пяти дней после завершения поездки. Стоимость зависит от категории автомобиля и пройденного пути. Для легковых автомобилей высотой до 2 метров предусмотрена оплата 4,5 рубля за километр, а для грузовиков и автобусов высотой более 2,6 метров с двумя осями — 9 рублей за километр.