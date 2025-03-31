Трасса Алексеевское — Альметьевск стала платной официально

С сегодняшнего дня на дороге между Алексеевским и Альметьевском водителям придется платить за проезд. Система платного пользования трассой заработала с полуночи 31 марта.
На дороге внедрили современную систему «Свободный поток», которая позволяет водителям оплачивать проезд без необходимости останавливаться. По всей трассе установлены специальные рамки с камерами, которые фиксируют номера машин. Система применяет технологии компьютерного зрения для определения типа транспортного средства и расчета стоимости проезда.
Водителям необходимо произвести оплату в течение пяти дней после завершения поездки. Стоимость зависит от категории автомобиля и пройденного пути. Для легковых автомобилей высотой до 2 метров предусмотрена оплата 4,5 рубля за километр, а для грузовиков и автобусов высотой более 2,6 метров с двумя осями — 9 рублей за километр.