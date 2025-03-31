В Воронеже завершился десятый фестиваль «Маршак»

— Я с детства люблю эту сказку, в отличие от советского фильма «Рыжий, честный, влюбленный», мы на него совершенно не ориентировались. Наши герои не подростки (как в фильме), а именно малыши. Они с детской непосредственностью не понимают, почему звери не могут жить мирно, не могут дружить, не принимают инаковость других? — поделилась режиссер Юлия Беляева. — Перед премьерой вы проверяем спектакль на детях наших сотрудников. Детская реакция, порой, может удивить, иногда мы пропускаем шутку, а зрители реагируют на нее, тогда мы понимаем, что это реальной смешно. Мы приветствуем, когда после спектакля взрослые спрашивают у своих чад про их переживания. Важно отрефлексировать не на уровне «нравится-не нравится», а спросить — где было грустно, где смеялся, кто из героев кажется более похожим на тебя, то есть задавать сложные эмоциональные вопросы, уметь разговаривать.