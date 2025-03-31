В Воронеже завершился десятый фестиваль «Маршак»

30 марта в Воронеже завершился детский фестиваль «Маршак». Десятый театральный форум закрыла постановка «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Брянского ТЮЗа. Пушкинская история решена в виде детской игры в куклы. Это спектакль с яркой сценографией и непосредственной манерой «подглядывания» в книжку. Здесь маршируют богатыри, вкручивают перегоревшую лампочку в солнце, герои дурачатся в духе скоморохов.
В заключительный день показали также еще несколько постановок. Тверской ТЮЗ привез в Воронеж историю о необыкновенной дружбе лисенка и цыпленка — «Людвиг XIV и Тутта Единственная» по мотивам сказки шведского писателя Яна-Олафа Экхольма. Динамичный, зрелищный с потрясающе и иронично выписанными повадками кур и лис.
— Я с детства люблю эту сказку, в отличие от советского фильма «Рыжий, честный, влюбленный», мы на него совершенно не ориентировались. Наши герои не подростки (как в фильме), а именно малыши. Они с детской непосредственностью не понимают, почему звери не могут жить мирно, не могут дружить, не принимают инаковость других? — поделилась режиссер Юлия Беляева. — Перед премьерой вы проверяем спектакль на детях наших сотрудников. Детская реакция, порой, может удивить, иногда мы пропускаем шутку, а зрители реагируют на нее, тогда мы понимаем, что это реальной смешно. Мы приветствуем, когда после спектакля взрослые спрашивают у своих чад про их переживания. Важно отрефлексировать не на уровне «нравится-не нравится», а спросить — где было грустно, где смеялся, кто из героев кажется более похожим на тебя, то есть задавать сложные эмоциональные вопросы, уметь разговаривать.
А Рязанский театр кукол привез в Воронеж спектакль «Мэри Поппинс». Постановка не повторяет советский фильм. Режиссер Анна Коонен взяла разные истории из книги Памелы Линдон Трэверс. История с изобретательной сценографией захватила зрителей.