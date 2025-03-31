По данным ЕДДС, массовые отключения света коснутся следующих улиц: ул. Красноармейская, 33, 48, 50/1, 52, 54; ул. Парусная, 4, 10/2, 12, 14, 14/1, 17, 24; ул. Мачуги, 2/а, 2/б, 2/1, 5/1, 7/1, 15; ул. Трамвайная, 2, 2/2, 4, 4/1, 11, 1; ул. Ставропольская, 183/а, 183/б, 185; ул. Красных партизан, 6/2, 6/3; переулок Дорожный, 2, 2/а; переулок Плановый, 19; ул. Гимназическая, 65, 71; ул. 1 Мая, 237, 298, 302; ул. Коммунаров, 56, 58; ул. Стасова, 159/1, 161; ул. Ленина, 50, 64/1; ул. Лузана, 17, 19; ул. Орджоникидзе, 47; ул. Волжская, 43; ул. Вавилова, 19; ул. Калинина, 74; ул. Степная, 2/1; ул. Северная, 712; ул. Базовская, 45; ул. Чапаева, 137; ул. Казачья, 18; ул. Кольцевая, 17.
В Краснодаре более 20 улиц обесточат на 8 часов
Более 20 улиц в Краснодаре обесточат на 8 часов. Электричество не будет подаваться 31 марта в период с 09:00 до 17:00.