Жалобы воронежцев на неработающий медпункт дошли до Бастрыкина

Тем временем, воронежский минздрав прокомментировал, что фельдшер-совместитель из Александровского ФАП принимает пациентов каждый четверг по два часа утром, после чего совершает плановые обходы. Также по четвергам в поселок выезжают мобильные медицинские бригады. Неотложная медпомощь в рабочее время оказывается фельдшером Александровского ФАП и бригадами отделения неотложной медицинской помощи Таловской райбольницы, а в нерабочее — бригадами «скорой» и отделениями райбольницы, работающими в круглосуточном режиме. Экстренная медпомощь оказывается бригадами «скорой» и отделениями райбольницы, работающими в круглосуточном режиме.