Жалобы воронежцев на неработающий медпункт дошли до Бастрыкина

Глава СК России Александр Бастрыкин ждет доклад от воронежских коллег с результатами проверки по поводу нарушения прав жителей поселка Троицкий. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, местные жители пожаловались в соцсетях, что в поселке больше года не работает фельдшерско-акушерский пункт: пенсионерам приходится ездить в медучреждение, находящееся довольно далеко, и значительно тратиться на такси, поскольку рейсовый автобус ходит всего лишь два раза в неделю.
Следственное управление СК РФ по Воронежской области проводит проверку ситуации. Центральный аппарат ведомства поставил на контроль итоги разбирательства.
Тем временем, воронежский минздрав прокомментировал, что фельдшер-совместитель из Александровского ФАП принимает пациентов каждый четверг по два часа утром, после чего совершает плановые обходы. Также по четвергам в поселок выезжают мобильные медицинские бригады. Неотложная медпомощь в рабочее время оказывается фельдшером Александровского ФАП и бригадами отделения неотложной медицинской помощи Таловской райбольницы, а в нерабочее — бригадами «скорой» и отделениями райбольницы, работающими в круглосуточном режиме. Экстренная медпомощь оказывается бригадами «скорой» и отделениями райбольницы, работающими в круглосуточном режиме.