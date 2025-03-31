С 1 апреля в Ростовской области закрывается сезон охоты на волков и шакалов

С 1 апреля 2025 года в регионе вступает в силу запрет на добычу волков и шакалов. Напомним, что охота на этих хищников была разрешена с 1 августа прошлого года, ранее об этом сообщала редакция «КП — Ростов-на-Дону».
Уже со вторника, 1 апреля, отстрел данных видов будет считаться незаконным. Нарушителям грозит ответственность: для обычных охотников — аннулирование охотничьего билета на срок от одного до двух лет, а для должностных лиц — штраф от 35 до 50 тысяч рублей с возможным изъятием оружия и снаряжения.
Региональные власти призывают охотников соблюдать установленные сроки, чтобы избежать наказания.