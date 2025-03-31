Военным Литвы удалось вытащить из болота американский броневик

С тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных. В субботу, 29 марта, стало известно, что американские военные водолазы не смогли во время погружения обнаружить на технике специальное крепление для тросов. Погружение осложнялось тем, что кроме 4 метров воды над бронемашиной еще 2 метра тины.