Военным Литвы удалось вытащить из болота американский броневик

Ранее в ведомстве заявляли, что операцию по извлечению машины планируется завершить на минувших выходных.
После шести дней упорных усилий вчера вечером в Пабраде бронемашину наконец удалось вытащить из болота.
В Минобороны также отметили, что после завершения операции по извлечению бронетранспортера литовская военная полиция и следователи США продолжают работу на месте.
При этом военные не раскрывают данных, были ли найдены в машине тела пропавших американских солдат.
Информация о том, что четверо американских военных и бронемашина пропали во время учений на полигоне Пабраде, который находится недалеко от границы с Беларусью, появилась вечером 25 марта. Позже стало известно, что американская гусеничная машина М88 Hercules была найдена в заболоченном водоеме.
С тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных. В субботу, 29 марта, стало известно, что американские военные водолазы не смогли во время погружения обнаружить на технике специальное крепление для тросов. Погружение осложнялось тем, что кроме 4 метров воды над бронемашиной еще 2 метра тины.