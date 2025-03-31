Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военным Литвы удалось вытащить из болота американский броневик

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Утонувшую в болоте американскую бронемашину M88 Hercules удалось вытащить на сушу, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Источник: Social media page of @Lithuanian_MoD

Ранее в ведомстве заявляли, что операцию по извлечению машины планируется завершить на минувших выходных.

После шести дней упорных усилий вчера вечером в Пабраде бронемашину наконец удалось вытащить из болота.

говорится в сообщении

В Минобороны также отметили, что после завершения операции по извлечению бронетранспортера литовская военная полиция и следователи США продолжают работу на месте.

При этом военные не раскрывают данных, были ли найдены в машине тела пропавших американских солдат.

Информация о том, что четверо американских военных и бронемашина пропали во время учений на полигоне Пабраде, который находится недалеко от границы с Беларусью, появилась вечером 25 марта. Позже стало известно, что американская гусеничная машина М88 Hercules была найдена в заболоченном водоеме.

С тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных. В субботу, 29 марта, стало известно, что американские военные водолазы не смогли во время погружения обнаружить на технике специальное крепление для тросов. Погружение осложнялось тем, что кроме 4 метров воды над бронемашиной еще 2 метра тины.