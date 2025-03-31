Овечкин забил 890-й гол в погоне за Гретцки в НХЛ, но отличился и белорус Протас

И все-таки болельщикам «Вашингтона» есть чему порадоваться — Александр Овечкин забил 890-й гол, удачно подставив клюшку на пятачке (счет стал 4:6). Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), Овечкину надо забросить еще пять шайб. Все ждут, что это произойдет уже в этом сезоне, до конца чемпионата осталось 9 игр.