Овечкин забил 890-й гол в погоне за Гретцки в НХЛ, но отличился и белорус Протас

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл на домашнем льду важный матч чемпионата НХЛ против «Баффало Сэйбрз» со счетом 5:8, но Александр Овечкин забил свой 890-й гол и приблизился к рекорду Уэйна Гретцки.
Аутсайдер лиги «Баффало» устроил голевую феерию в игре против лидера чемпионата. Счет в первом периоде открыл защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран, но это был единственный раз, когда «Кэпиталз» вышли вперед. «Баффало» отыгрался и, пользуясь ошибками обороны хозяев, стал забивать одну за другой. «Вашингтон» лишь сокращал отставание.
В третьем периоде белорусский форвард Алексей Протас забил в меньшинстве — 3:4. Но гости почти сразу ответили двумя голами. Точку «Баффало» поставил голом в пустые ворота — 5:8.
И все-таки болельщикам «Вашингтона» есть чему порадоваться — Александр Овечкин забил 890-й гол, удачно подставив клюшку на пятачке (счет стал 4:6). Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), Овечкину надо забросить еще пять шайб. Все ждут, что это произойдет уже в этом сезоне, до конца чемпионата осталось 9 игр.
В этом сезоне Овечкин забросил 37 голов в 57 матчах. «Он гонится за чем-то особенным, — сказал нападающий “Кэпиталз” Алексей Протас. — Александр помог нам приблизиться к сопернику в этой игре, но пара ошибок привели к поражению» — цитирует белоруса nhl.com.
После трех поражений подряд «Вашингтон» уступил первую строчку в общей таблице чемпионата НХЛ «Виннипегу» — 106 очков против 103, но у «Кэпиталз» есть еще игра в запасе.
«Мы проиграли три раза подряд, и хорошо, что это происходит сейчас, а не в плей-офф, — сказал Овечкин. — Нам просто нужно оправиться и найти способ выигрывать».
Белорусский нападающий Алексей Протас набрал в сезоне уже 65 (30+35) очков в 73 матчах.
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