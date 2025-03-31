Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристический налог вводится в Балахнинском округе с 1 апреля

Другие округа пока не заявляли о планах введения аналогичного налога.

Источник: Время

Туристический налог начнет действовать в Балахнинском округе с 1 апреля. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, что Городецкий и Кстовский округа ввели аналогичный туристический сбор с 1 января 2025 года.

Размер налога составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки. Собранные средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры округа.

Введение такого сбора — право муниципальных образований, закрепленное федеральным законодательством. На данный момент другие округа Нижегородской области не заявляли о планах введения аналогичного налога.

Ранее сообщалось, что более 300 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли профессиональную аттестацию.