Туристический налог вводится в Балахнинском округе с 1 апреля

Туристический налог начнет действовать в Балахнинском округе с 1 апреля. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Напомним, что Городецкий и Кстовский округа ввели аналогичный туристический сбор с 1 января 2025 года.
Размер налога составит 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей за сутки. Собранные средства будут направлены на развитие туристической инфраструктуры округа.
Введение такого сбора — право муниципальных образований, закрепленное федеральным законодательством. На данный момент другие округа Нижегородской области не заявляли о планах введения аналогичного налога.
Ранее сообщалось, что более 300 нижегородских экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли профессиональную аттестацию.