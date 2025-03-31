11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой

«11 лет назад было образовано Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Провокации и дезинформация, распространение фейков, попытки диверсий — это лишь малая часть методов украинских террористов и их хозяев. Но все эти годы им противостоят наши бойцы невидимого фронта. Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю достойно выполняют свой долг», — сказал глава Крыма.