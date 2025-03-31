11 лет на защите: ФСБ Крыма поздравили с важной датой

«11 лет назад было образовано Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Провокации и дезинформация, распространение фейков, попытки диверсий — это лишь малая часть методов украинских террористов и их хозяев. Но все эти годы им противостоят наши бойцы невидимого фронта. Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю достойно выполняют свой долг», — сказал глава Крыма.
Без работы ФСБ на полуострове в полной мере невозможно и социально-экономическое развитие, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В период СВО ответственность, возложенная на личный состав УФСБ, многократно возросла. Враг постоянно пытается организовать против нас разного рода гадости. Но благодаря слаженной, эффективной работе наших спецслужб в Крыму предотвращаются теракты, диверсии и другие преступления, организуемые киевской хунтой», — сказал глава крымского парламента.
И добавил, что вся необходимая поддержка со стороны властей будет продолжена. Также он пожелал личному составу и ветеранам крымского Управления ФСБ здоровья, успехов и скорейшей нашей Победы.