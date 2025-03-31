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Цена за десяток куриных яиц в Ростовской области приблизилась к 120 рублям

В Ростовской области выяснили, где продаются самые дорогие и дешевые куриные яйца.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость куриных яиц в Ростовской области в среднем составляет 108,84 рубля за десяток, но самые высокие ценники уже приближаются к 120 рублям. Такой вывод сделали в Ростовстате на основе данных за 24 марта 2025 года.

Аналитики выяснили, что самые дешевые яйца на указанную дату продавались в Волгодонске (93,87 рубля), Сальске (99,07 рубля) и в Шахтах (106,87 рубля). Почти по средней цене велась продажа в Ростове-на-Дону (108,29 рубля).

При этом выше среднего в конце марта яйца стоили в городе Миллерово (114,75 рубля) и Таганроге (118,77 рубля).

К слову, за неделю стоимость куриных яиц в Ростовской области снизилась на 1,85 рубля. По данным Ростовстата, 17 марта средняя цена за десяток составляла 110,69 рубля, а самые высокие ценники также были в Таганроге — 122,47 рубля.