Мотосезон открыли в Нижегородской области 30 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры».
Как отмечается, нижегородцы заметили на дороге колонну мотоциклистов. Редакция «КП-Нижний Новгород» отправила запрос в региональное правительство, чтобы узнать все подробности мероприятия.
В прошлом году мотосезон в Нижегородской области открыли в мае. Рано утром мотоциклисты собрались перед администрацией Дзержинска, чтобы оттуда двинутся в Кстово. С остальными байкерами они встретились уже на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Завершилось мероприятие концертом.