Мотосезон открыли в Нижегородской области

В прошлом году мотосезон в Нижегородской области открыли в мае. Рано утром мотоциклисты собрались перед администрацией Дзержинска, чтобы оттуда двинутся в Кстово. С остальными байкерами они встретились уже на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Завершилось мероприятие концертом.