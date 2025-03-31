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Мотосезон открыли в Нижегородской области

Нижегородцы заметили колонну мотоциклистов.

Мотосезон открыли в Нижегородской области 30 марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Нижний Новгород Без цензуры».

Как отмечается, нижегородцы заметили на дороге колонну мотоциклистов. Редакция «КП-Нижний Новгород» отправила запрос в региональное правительство, чтобы узнать все подробности мероприятия.

В прошлом году мотосезон в Нижегородской области открыли в мае. Рано утром мотоциклисты собрались перед администрацией Дзержинска, чтобы оттуда двинутся в Кстово. С остальными байкерами они встретились уже на площади Ленина в Нижнем Новгороде. Завершилось мероприятие концертом.