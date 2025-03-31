В Казани стартует двухмесячник по благоустройству

Особое внимание в этом году будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы работы по благоустройству мемориальных комплексов, воинских захоронений и памятных мест. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 200 тыс. жителей города и свыше 4 тыс. предприятий и организаций. Городские власти призывают собственников коммерческих объектов и жилых домов активно включаться в работу по уборке прилегающих территорий.