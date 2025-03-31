В Казани стартует двухмесячник по благоустройству

«Сложившиеся благоприятные погодные условия позволяют нам начать работы по благоустройству раньше обычного», — отметил докладчик.
Администрацией города уже принято соответствующее постановление, разработан и утвержден детальный план мероприятий. Первый этап работ будет выполнен силами подрядных организаций, включая управляющие компании и муниципальные дорожные предприятия. В перечень запланированных мероприятий входит очистка более 2 тыс. километров дорожной сети, мойка 144 километров ограждений и 48 тыс. дорожных знаков, приведение в порядок парков, скверов и малых архитектурных форм, а также уборка подземных и надземных пешеходных переходов.
Особое внимание в этом году будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Запланированы работы по благоустройству мемориальных комплексов, воинских захоронений и памятных мест. Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 200 тыс. жителей города и свыше 4 тыс. предприятий и организаций. Городские власти призывают собственников коммерческих объектов и жилых домов активно включаться в работу по уборке прилегающих территорий.
Для организации субботника жители могут обращаться за инвентарем и по вопросам вывоза мусора в районные администрации, управляющие компании или Комитет внешнего благоустройства. На реализацию природоохранных мероприятий в городском бюджете предусмотрено 52 млн рублей, которые будут направлены на ликвидацию около 49 тыс. кубических метров отходов.