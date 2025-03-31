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Повар из Нижнего Новгорода пришла на кастинг в битву шефов Ивлева и Агзамова

На кастинг она пришла с фирменной кулебякой, приготовленной с рисом, морковью и грибами.

Источник: телеканал "Пятница!"

Жительница Нижегородской области может попасть в команду Ивлева или Агзамова в шоу «Битва шефов». Выпуск с участием нижегородки выйдет 31 марта на телеканале «Пятница!».

38-летняя Екатерина Смирнова из Нижнего Новгорода стала одной из претенденток на участие в проекте. На кастинг она пришла с фирменной кулебякой, приготовленной с рисом, морковью и грибами.

Если Екатерина сумеет пройти отбор, она окажется в команде одного из шефов. В течение сезона наставники будут обучать своих подопечных, делиться профессиональными секретами.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что блогер из Арзамаса примет участие в реалити-шоу «Богиня сыска».