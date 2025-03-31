Пять сильных вспышек на Солнце вызвали магнитную бурю: Землю накроет поток плазмы

Вслед за ней произошли ещё четыре мощных вспышки: M1.4, M1.5, M1.6 и наиболее интенсивная — M1.9. Учёные отмечают, что подобные события приводят к сильным потокам плазмы и усилению солнечного ветра, которые устремляются к Земле.