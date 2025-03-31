Пять сильных вспышек на Солнце вызвали магнитную бурю: Землю накроет поток плазмы

Вспышки, отнесённые учёными к предпоследнему классу мощности М, произошли в активной области Солнца под номером 4048. Первая вспышка класса M1.4 началась в 02:38 по времени Астаны и продолжалась около получаса.
Вслед за ней произошли ещё четыре мощных вспышки: M1.4, M1.5, M1.6 и наиболее интенсивная — M1.9. Учёные отмечают, что подобные события приводят к сильным потокам плазмы и усилению солнечного ветра, которые устремляются к Земле.
Согласно прогнозам специалистов, уже с 1 апреля землян ожидают магнитные бури. В первую очередь они могут повлиять на здоровье людей с повышенной чувствительностью к изменениям геомагнитной обстановки.
Последнее серьёзное ухудшение магнитного поля Земли наблюдалось 13 марта, когда скорость солнечного ветра резко увеличилась.