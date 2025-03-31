Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять сильных вспышек на Солнце вызвали магнитную бурю: Землю накроет поток плазмы

Сразу пять солнечных вспышек высокой мощности были зафиксированы 30 марта 2025 года, сообщает ИА El.kz со ссылкой на ТАСС.

Источник: EL.kz

Вспышки, отнесённые учёными к предпоследнему классу мощности М, произошли в активной области Солнца под номером 4048. Первая вспышка класса M1.4 началась в 02:38 по времени Астаны и продолжалась около получаса.

Вслед за ней произошли ещё четыре мощных вспышки: M1.4, M1.5, M1.6 и наиболее интенсивная — M1.9. Учёные отмечают, что подобные события приводят к сильным потокам плазмы и усилению солнечного ветра, которые устремляются к Земле.

Согласно прогнозам специалистов, уже с 1 апреля землян ожидают магнитные бури. В первую очередь они могут повлиять на здоровье людей с повышенной чувствительностью к изменениям геомагнитной обстановки.

Последнее серьёзное ухудшение магнитного поля Земли наблюдалось 13 марта, когда скорость солнечного ветра резко увеличилась.