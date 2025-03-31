В Казанском Кремле завершили реставрацию двух башен

Тайницкая башня, возведенная в 1556—1562 годах, считается одним из старейших сохранившихся оборонительных сооружений Кремля. Она служила главным входом в крепость еще до появления белокаменных стен. Название башни связано с подземным ходом к источнику, уничтоженным взрывом. В ходе реставрации стены и ворота сооружения были окрашены, что вернуло им исторический облик.