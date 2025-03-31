Нейросеть «Яндекса» поможет быстрее очищать берега водоемов от мусора

Как рассказал ТАСС консультант по машинному обучению Yandex Cloud и технический директор лаборатории генеративного ИИ НИУ ВШЭ Дмитрий Сошников, в ходе обучения модели команда проекта собрала и разметила около 2 тыс. реальных фотографий из Кроноцкого заповедника, разделив их на две группы: снимки с мусором и без него. Это было сделано с помощью классификатора, разработанного студентами ШАД. «Полученные снимки использовались для генерации более 500 тысяч искусственных изображений с мусором и чистыми участками. Обучение нейросети проходило в среде Yandex Datasphere, где модель училась распознавать мусор и вычислять процент замусоривания на полученном смешанном наборе данных, включающем как реальные, так и сгенерированные изображения», — рассказал Сошников.