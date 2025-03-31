Красноярцам рассказали об опасности макияжа из ниток

Эксперты отметили, что такой бьюти-тренд может привести к серьезным последствиям для здоровья. Они указали на то, что на этикетках клея обычно указано, что он предназначен для использования на бумаге, картоне и коже, но это относится к изделиям из кожи, а не к коже лица.