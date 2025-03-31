Красноярцам рассказали об опасности макияжа из ниток

Речь идет о вирусных видео, в которых молодые блогеры создают образы вязаных кукол, используя клей ПВА для фиксации ниток на лице перед нанесением макияжа.
Эксперты отметили, что такой бьюти-тренд может привести к серьезным последствиям для здоровья. Они указали на то, что на этикетках клея обычно указано, что он предназначен для использования на бумаге, картоне и коже, но это относится к изделиям из кожи, а не к коже лица.
Специалисты подчеркнули, что последствия могут быть непредсказуемыми: существует риск развития аллергии, акне или ожогов. Кроме того, удаление такого макияжа может привести к инфекциям и образованию ранок на коже. Роспотребнадзор призвал граждан использовать косметические средства строго по назначению.
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