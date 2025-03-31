В Воронеже участок улицы Загородной перекроют на 2 месяца из-за работ на сетях

Проезд по участку от дома № 24 до пересечения улицы с проспектом Труда будет запрещен с понедельника, 31 марта, и до 30 мая. В этот период специалисты «РВК-Воронеж» будут заниматься подключением к центральной системе водоснабжения группы жилых многоэтажек.