В Воронеже участок улицы Загородной перекроют на 2 месяца из-за работ на сетях

Об этом горожанам сегодня напомнили в пресс-службе воронежской Госавтоинспекции.
Проезд по участку от дома № 24 до пересечения улицы с проспектом Труда будет запрещен с понедельника, 31 марта, и до 30 мая. В этот период специалисты «РВК-Воронеж» будут заниматься подключением к центральной системе водоснабжения группы жилых многоэтажек.
А с 25 марта в Воронеже на неделю закрыли проезд по улице Свободы. Речь идет о перекрестке с улицей Конструкторов и Слесарным переулком.
Ожидается, что ограничения там должны снять после 15.00 завтрашнего дня, 1 апреля. Ограничения изначально вводились только на неделю. При этом работы на самой улице продолжатся.