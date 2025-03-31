В апреле белорусов ждут 3 выходных подряд. Когда придётся отрабатывать?

Так, Совет Министров решил, что длинные выходные ждут белорусов с 27 (воскресенье) по 29 апреля (вторник). А вот 26 апреля, в субботу, придётся выйти на работу. Таким образом, получается, что дополнительный день отдыха придётся отработать заранее. Кроме того, 26 и 30 апреля могут быть сокращёнными, т.к. являются предпраздничными днями (Радуница и День труда).