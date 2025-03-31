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В апреле белорусов ждут 3 выходных подряд. Когда придётся отрабатывать?

В конце апреля многих белорусов, которые работают по стандартному пятидневному графику, ждут три выходных подряд. Своеобразный мини-отпуск образуется из-за Радуницы: в нашей стране она является официальным выходным днём. Напоминаем, когда можно планировать выезд на природу, а когда нужно будет отрабатывать.

Источник: Смартпресс

Так, Совет Министров решил, что длинные выходные ждут белорусов с 27 (воскресенье) по 29 апреля (вторник). А вот 26 апреля, в субботу, придётся выйти на работу. Таким образом, получается, что дополнительный день отдыха придётся отработать заранее. Кроме того, 26 и 30 апреля могут быть сокращёнными, т.к. являются предпраздничными днями (Радуница и День труда).

Напомним, переносы рабочих дней касаются только тех, кто работает по режиму классической пятидневки — с выходными днями в субботу и воскресенье. При этом сами организации могут переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством, если того требует специфика производства или выполняемых работ.