Женские счастья: «Известия» публикуют фрагмент повести Эдит Уортон

Подобное разоблачение не меняет внешность человека, но безобразно утрирует даже самые милые черты, превращая улыбку в ухмылку, добродушный изгиб рта — в слабовольную дряблость. И именно в обвисшие линии предельного безволия перешло изящное лицо жениха Кейт. В ужасном разговоре, последовавшем за признанием Дениса, когда каждое слово прожектором высвечивало ход его душевных движений, Кейт больше всего потряс даже не сам поступок жениха; ее потрясло то, что его сознание уже стало пассивной поверхностью для канализации последствий. Словно ребенок поднес спичку к занавескам и стоит с разинутым ртом, созерцая огонь. Конечно, он ужасно нехороший мальчик, что играл со спичками, — но дальше этого ответственность ребенка не простирается. В истории с Артуром, где всё было ошибкой с самого начала, — где в свое оправдание можно казуистически ссылаться на отсутствие безусловного эталона добродетели — было легко, единожды поскользнувшись, падать еще чуть-чуть ниже с каждой схваткой. Эта женщина была… о, эта женщина была… ну, того сорта, что паразитирует на подобных мужчинах. Артур в глубинах своего падения дошел до сожительства с ней, как доходят до пьянства или курения опиума. Он знал, что она такое… знал ее происхождение. Но он заболел, и она ходила за ним… Преданно ходила, конечно. Ей представился случай, и она его не упустила. Не успел Артур оправиться, как она уже затянула петлю — он пришел в сознание и обнаружил себя женатым. Такое бывает нередко. Если мужчина выздоравливает, он откупается от женщины и получает развод. Обычный порядок вещей — брак, отступные, развод. Иные из этих женщин сколачивают состояние, выходя замуж и разводясь ежегодно. Если бы только Артур выздоровел… Но вместо этого ему стало хуже и он умер. А женщина по неудачной случайности осталась вдовой, с ребенком на руках (чьим ребенком?) и прохиндеем-крючкотвором, работающим в ее интересах. Ее претензии были сформулированы коротко и ясно — вдовья часть, треть имения Артура. Но что если он никогда не собирался на ней жениться? Что если ему расставили искусную ловушку, словно шулера — деревенскому недотепе в игорном притоне? В предсмертный час Артур признал этот брак, но признал и безумие этого брака. А когда Артур умер, когда Денис пришел осмотреться и навести справки, оказалось, что свидетели, если и были, рассеялись, и найти их невозможно. Всё дело держалось на признании Артура брату. Сказать, что признания не было, — и претензия уничтожена, а вместе с ней скандал, позор, пожизненное бремя в виде женщины и ребенка, влачащих имя Пейтон через бог знает какие бездны. Денис клялся, что подумал в первую очередь об этом, а не о деньгах. Деньги, конечно, тоже сыграли свою роль — совесть не позволила ему это отрицать, — но лишь во вторую очередь, он был готов поклясться. Он поклялся бы честью, но на этом слове поперхнулся, и лоб его побагровел.