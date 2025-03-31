«Зенит» разгромил «Рубин» 4:0 и занял второе место в таблице РПЛ

Тренерский штаб «Зенита» выбрал состав, который отличался от того, что был в матче со «Спартаком». В игру вернулся Вендел, отбывший дисквалификацию за неприличный жест в Воронеже. Также дебютировали Педро и Александр Соболев, которых приобрели для усиления атаки.