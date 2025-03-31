«Зенит» разгромил «Рубин» 4:0 и занял второе место в таблице РПЛ

Перед матчем на стадионе поздравили с 80-летием Геннадия Орлова, который вернулся в эфир федерального телеканала. Первый удар по мячу нанёс Анатолий Давыдов, чемпион и обладатель Суперкубка СССР и Кубка России в качестве игрока и тренера.
В первом тайме «Зенит» имел преимущество. Однако на 14-й минуте Нино получил рассечение брови, и его заменили на Нуралы Алипа. Соболев не смог переиграть вратаря Евгения Ставера, также неудачно били Вендел и Максим Глушенков.
После перерыва Глушенкова и Соболева заменили на Лусиано и Матео Кассьерру. Эти замены быстро оправдали себя: Лусиано точно пробил на 51-й минуте, а Кассьерра удвоил счет через три минуты. На 55-й минуте Алексей Грицаенко получил второе предупреждение, и «Рубин» остался в меньшинстве, что сделало преимущество «Зенита» подавляющим.
Густаво Мантуан отомстил за грубую игру на 59-й минуте, замкнув передачу Луиса Энрике. После нереализованных моментов Кассьерра удвоил счет на 73-й минуте, а Мостовой довел счет до 4:0 на 74-й минуте.
Из-за сотрясения мозга Нино «Зенит» провел шестую замену, выпустив Юрия Горшкова вместо Вильмара Барриоса.
После этой победы «Зенит» набрал 46 очков и занял второе место, отставая от «Краснодара» всего на три очка. В следующем туре, 5 апреля, петербуржцы сыграют в Москве с «Локомотивом».