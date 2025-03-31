Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

«Беспилотников, к сожалению, применяется сейчас все больше, и они являются порой чуть ли не самым важным фактором в продвижении или же сдерживании. Поэтому здесь мы видим, что погодные условия в целом, если брать, если вы говорите о возможностях продвигаться нашим подразделениям, то здесь достаточно все благоприятно», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».