Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Установившаяся в ДНР погода благоприятствует продвижению российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Беспилотников, к сожалению, применяется сейчас все больше, и они являются порой чуть ли не самым важным фактором в продвижении или же сдерживании. Поэтому здесь мы видим, что погодные условия в целом, если брать, если вы говорите о возможностях продвигаться нашим подразделениям, то здесь достаточно все благоприятно», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что в республике к погоде относятся своеобразно, уточнив, что туман и плохая видимость дают больше гарантий безопасности для населенных пунктов, по которым противник еще имеет возможность отрабатывать беспилотниками.