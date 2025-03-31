Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин: погода благоприятствует продвижению ВС России в ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Установившаяся в ДНР погода благоприятствует продвижению российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Беспилотников, к сожалению, применяется сейчас все больше, и они являются порой чуть ли не самым важным фактором в продвижении или же сдерживании. Поэтому здесь мы видим, что погодные условия в целом, если брать, если вы говорите о возможностях продвигаться нашим подразделениям, то здесь достаточно все благоприятно», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в республике к погоде относятся своеобразно, уточнив, что туман и плохая видимость дают больше гарантий безопасности для населенных пунктов, по которым противник еще имеет возможность отрабатывать беспилотниками.