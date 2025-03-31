Белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные

Но еще в апреле у белорусов запланированы два сокращенных рабочих дня. Предпраздничным, а значит, сокращенным днем будет суббота, 26 апреля. И в среду, 30 апреля, после Радуницу будет сокращенный день перед 1 Мая. Четверг, 1 мая, в стране также будет выходным.