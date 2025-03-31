Белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные

Белорусов ждут длинные выходные в апреле. График переносов утвержден Советом министров.
В Беларуси в апреле ожидаются длинные выходные. Это связано с религиозным праздником Радуница, следующим спустя неделю после Пасхи.
Так, в 2025 году Радуница выпадает на 29 апреля. Традиционно этот день является праздничным и нерабочим. Но у белорусов будет возможность отдохнуть и перед Радуницей — 28 апреля объявлен нерабочим днем по решению Совмина.
Однако этот выходной белорусам придется отработать еще накануне. Так, рабочий день за понедельник, 28 апреля, переносится на субботу, 26 апреля.
Таким образом белорусы смогут провести длинные выходные в апреле, отдыхая подряд три дня: 27, 28 и 29 апреля.
Но еще в апреле у белорусов запланированы два сокращенных рабочих дня. Предпраздничным, а значит, сокращенным днем будет суббота, 26 апреля. И в среду, 30 апреля, после Радуницу будет сокращенный день перед 1 Мая. Четверг, 1 мая, в стране также будет выходным.
Напомним, что в Беларуси организациями может быть установлен иной график переносов при необходимости.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».
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