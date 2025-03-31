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Уровень радиации измерили в Ростовской области в конце марта

Данные по уровню радиации скорректировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В конце марта 2025 года в Ростовской области исследовали уровень радиоактивного загрязнения. Показатель не превысил естественных значений, сообщили в Ростовском гидрометцентре.

— Мощность эквивалента дозы гамма-излучения в районе Ростовской АЭС составила 0,11−0,19 мкЗв/ч (12,7−21,9 мкР/ч), естественный радиационный фон не был превышен, — говорится на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Измерения в донском регионе провели на пунктах Росгидромета.

Добавим, в 100-километровых зонах радиационно-опасных объектов по ЮФО мощность излучения достигала 0,09−0,19 мкЗв/ч (10,4−21,9 мкР/ч), экстремально высокого уровня загрязнения окружающей среды также не зафиксировали.