В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Текущий сезон гриппа и ОРВИ в России прошел значительно легче, чем предыдущий, уровень заболеваемости был ниже, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий. Во-первых, уровень заболеваемости был ниже. В этом году мы использовали новые вакцины для лиц старшего возраста. В конце 2024 года активно шла вакцинация не только против гриппа… но и против пневмококка, также эта вакцинация позволила добиться снижения практически по сравнению с предыдущим периодом минус 20% смертности в лице старшего возраста. Это очень хороший результат», — рассказал министр журналистам.
Он отметил, что в сезон подъема гриппа было несколько летальных исходов, но все они были среди граждан, которые не вакцинировались.
«Поэтому мы еще раз повторяем, что профилактическое направление, такое как вакцинация, в этот сезон дает свои результаты», — добавил Мурашко.