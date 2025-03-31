В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав

«Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий. Во-первых, уровень заболеваемости был ниже. В этом году мы использовали новые вакцины для лиц старшего возраста. В конце 2024 года активно шла вакцинация не только против гриппа… но и против пневмококка, также эта вакцинация позволила добиться снижения практически по сравнению с предыдущим периодом минус 20% смертности в лице старшего возраста. Это очень хороший результат», — рассказал министр журналистам.