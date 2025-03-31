Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России сезон гриппа и ОРВИ прошел легче, чем предыдущий, сообщил Минздрав

Мурашко: в России сезон гриппа и ОРВИ прошел значительно легче, чем предыдущий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Текущий сезон гриппа и ОРВИ в России прошел значительно легче, чем предыдущий, уровень заболеваемости был ниже, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Этот сезон прошел значительно легче, чем предыдущий. Во-первых, уровень заболеваемости был ниже. В этом году мы использовали новые вакцины для лиц старшего возраста. В конце 2024 года активно шла вакцинация не только против гриппа… но и против пневмококка, также эта вакцинация позволила добиться снижения практически по сравнению с предыдущим периодом минус 20% смертности в лице старшего возраста. Это очень хороший результат», — рассказал министр журналистам.

Он отметил, что в сезон подъема гриппа было несколько летальных исходов, но все они были среди граждан, которые не вакцинировались.

«Поэтому мы еще раз повторяем, что профилактическое направление, такое как вакцинация, в этот сезон дает свои результаты», — добавил Мурашко.