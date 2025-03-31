Мэр Лошкин объяснил, почему челябинцам в +18 придется терпеть горячие батареи

Мэр Челябинска Алексей Лошкин подтвердил, что в городе пока не планируют отключать отопление. И это несмотря на то, что уже в среду днем прогнозируют потепление до +18 градусов.
— Прогнозы еще напоминают некие качели: в ночное время сохраняются отрицательные температуры, в дневное время потепление идет, — объяснил глава города. — У нас есть категории людей, которые традиционно начинают говорить о том, что нам необходимо отключить отопление, и есть те, кто говорит, что в ночное время еще прохладно. Поэтому есть норматив. Он говорит о том, что в течение пяти дней должна быть среднесуточная температура +8 градусов. Мы будем ориентироваться на него.
Алексей Лошкин уточнил, что обычно об отключении батарей в Челябинске задумываются в конце апреля.
— Отключить систему отопления можно, это достаточно просто, — заявил мэр. — Но вот если пойдет понижение температуры, запустить ее обратно оперативно практически невозможно.
Напомним, в прошлом году в Челябинске не выключили отопление даже в +29. Горожане искали спасения у водоемов. Неделю спустя батареи все же перестали пылать жаром. Одновременно резко похолодало на улице. Челябинцы завалили мэрию просьбами включить тепло обратно, но тщетно. Между тем в Усть-Катаве, Златоусте и Верхнеуральске сумели справиться со сложной задачей и запустили выключенное было отопление заново.