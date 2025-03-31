Мэр Лошкин объяснил, почему челябинцам в +18 придется терпеть горячие батареи

— Прогнозы еще напоминают некие качели: в ночное время сохраняются отрицательные температуры, в дневное время потепление идет, — объяснил глава города. — У нас есть категории людей, которые традиционно начинают говорить о том, что нам необходимо отключить отопление, и есть те, кто говорит, что в ночное время еще прохладно. Поэтому есть норматив. Он говорит о том, что в течение пяти дней должна быть среднесуточная температура +8 градусов. Мы будем ориентироваться на него.