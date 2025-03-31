Банда 7 лет похищала одиноких девушек из Красноярского края

В Красноярском крае банда 7 лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника канала, банда была организована пятью подозреваемыми в январе 2018 года, а уже к 2020-му численность группировки составляла около 40 человек. Преступники имели строгую иерархию, в которую входили непосредственный лидер, бухгалтер, менеджеры, вышибалы, а также похитители и надзиратели.
Преступники похищали одиноких женщин и девушек из неблагополучных семей. Их угрозами и насилием заставляли заниматься проституцией, а за попытки бегства или сопротивление жестоко избивали и унижали. Орудовали бандиты на территории Красноярского края и Хакасии.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём). В настоящий момент расследование продолжается.