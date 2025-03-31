Банда 7 лет похищала одиноких девушек из Красноярского края

По словам собеседника канала, банда была организована пятью подозреваемыми в январе 2018 года, а уже к 2020-му численность группировки составляла около 40 человек. Преступники имели строгую иерархию, в которую входили непосредственный лидер, бухгалтер, менеджеры, вышибалы, а также похитители и надзиратели.