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Банда 7 лет похищала одиноких девушек из Красноярского края

Похищенных девушек угрозами и насилием заставляли заниматься проституцией, а за попытки бегства или сопротивление жестоко избивали и унижали.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае банда 7 лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника канала, банда была организована пятью подозреваемыми в январе 2018 года, а уже к 2020-му численность группировки составляла около 40 человек. Преступники имели строгую иерархию, в которую входили непосредственный лидер, бухгалтер, менеджеры, вышибалы, а также похитители и надзиратели.

Преступники похищали одиноких женщин и девушек из неблагополучных семей. Их угрозами и насилием заставляли заниматься проституцией, а за попытки бегства или сопротивление жестоко избивали и унижали. Орудовали бандиты на территории Красноярского края и Хакасии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нём). В настоящий момент расследование продолжается.