Калининградский аэропорт с 30 марта перешел на весенне-летнее расписание

Международный аэропорт Калининград (Храброво) с 30 марта перешёл на весенне-летнее расписание.
Полёты из Калининграда будут осуществлять 12 авиакомпаний по 29 направлениям, включая три международных.
Ежедневно запланировано до 28 рейсов в Москву (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и до 15 в Санкт-Петербург. В летние месяцы количество рейсов может увеличиться.
Еженедельно самолеты будут летать в Архангельск, Волгоград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Киров, Минеральные Воды, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Псков, Самара, Саратов, Уфа, Челябинск и Череповец.
Еженедельно до 11 мая прямые рейсы летают в Калугу и Кировск (Апатиты).
Из международных направлений из Калининграда напрямую можно улететь только.
В Минск (Беларусь), Шарм-эш-Шейх (Египет) и Хургаду (Египет).
Весенне-летнее расписание полётов продлится до 25 октября 2025 года.