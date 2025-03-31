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Четверых мигрантов оштрафовали после рейда по стройкам в Автозаводском районе

Сотрудники полиции провели рейд по трём стройплощадкам в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Источник: Время

По итогам проверок было выявлено четыре факта нарушения миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составлено пять протоколов: два — за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ; ещё два — за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ; и один — за неисполнение обязанностей по уведомлению о проживании.

Нарушители оштрафованы на общую сумму 13 тысяч рублей. Работодатели, незаконно привлёкшие иностранных граждан к трудовой деятельности, также привлечены к административной ответственности.