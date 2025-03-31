Четверых мигрантов оштрафовали после рейда по стройкам в Автозаводском районе

По итогам проверок было выявлено четыре факта нарушения миграционного законодательства. В отношении иностранных граждан составлено пять протоколов: два — за нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ; ещё два — за незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ; и один — за неисполнение обязанностей по уведомлению о проживании.