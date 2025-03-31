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Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи

Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал в беседе с РИА Новости предложение повысить возраст молодежи.

«Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю», — ответил он на соответствующий вопрос агентства.

Недавно глава Росмолодежи Григорий Гуров прикрепил к своему сообщению в соцсетях комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет.

При этом позднее он уточнил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос не поднимался.