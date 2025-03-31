Минздрав поддержал предложение повысить возраст молодежи

Недавно глава Росмолодежи Григорий Гуров прикрепил к своему сообщению в соцсетях комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет.