Сотрудники ГИМС предупреждают хабаровчан об опасности выезда на лед

— Гражданам необходимо помнить, что выезд на лед в местах с предупреждающими и запрещающими знаками влечет административную ответственность в рамках ФЗ № 4. Администрация имеет право штрафовать автолюбителей, выезжающих на лед на своих транспортных средствах. Однако главное — это безопасность людей. Следует помнить, что с наступлением весны выезд на лед — это потенциальный риск, можно не только утопить свой транспорт, но и утонуть самому, — подчеркнул Сергей Черятьев.