Сотрудники ГИМС предупреждают хабаровчан об опасности выезда на лед

Жители Хабаровского района продолжают подвергать себя опасности, выезжая на лед на машинах, даже несмотря на потепление и пришедшее вместе с ним таяние льдов. Сотрудники ГИМС предупреждают: выход на лед опасен и чреват серьезными последствиями. Вплоть до летальных. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказал государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения ГИМС по Хабаровскому району Сергей Черятьев, в настоящее время официальные ледовые переправы в Хабаровском районе через реки Тунгуска и Кур закрыты. Последним днем их работы стало 20-е марта. Других же переправ в районе нет.
— Гражданам необходимо помнить, что выезд на лед в местах с предупреждающими и запрещающими знаками влечет административную ответственность в рамках ФЗ № 4. Администрация имеет право штрафовать автолюбителей, выезжающих на лед на своих транспортных средствах. Однако главное — это безопасность людей. Следует помнить, что с наступлением весны выезд на лед — это потенциальный риск, можно не только утопить свой транспорт, но и утонуть самому, — подчеркнул Сергей Черятьев.
Он также добавил, что опасны не только выезды на лед, но и пешие прогулки по Амуру напротив набережной, которые так любят хабаровчане.
— Сбросы технических вод сильно и непредсказуемо ослабляют ледовый покров на реке Амур в районе Хабаровска, что может привести к трагедии. Это касается чересчур самоуверенных граждан, гуляющих по амурскому льду, а также владельцев снегоходов, выезжающих на рыбалку или посещающих дачи на левом берегу и острове Большой Уссурийский, — отметил Сергей Черятьев.
Ведомством совместно с правоохранителями и сотрудниками администрации ведется профилактическая работа. Сотрудники ГИМС выезжают на места, проводят профилактические беседы, раздают памятки.