В Красноярске обсудили использование средств индивидуальной мобильности

«Считаю, что недопустимо бросать самокаты на газонах, тротуарах, в других неподходящих местах. Недопустимы случаи, когда средствами индивидуальной мобильности управляют дети. У операторов кикшеринга есть рычаги воздействия на пользователей их услугами. Думаю, что в депутатском корпусе эти вопросы рассмотрят на профильной комиссии. Будем следить за ситуацией, при необходимости ужесточать требования к операторам и к водителям», — выразила своё мнение депутат Красноярского городского Совета Наталья Мельникова.