В Красноярске обсудили использование средств индивидуальной мобильности

В красноярском Горсовете обсудили использование в городе средств индивидуальной мобильности. Обсуждение темы проходило при участии представителей исполнительной власти, ГАИ, депутатов Горсовета и бизнесменов, предоставляющих услуги кикшеринга. Инициировали беседу активисты молодёжного собрания при Красноярском городском Совете депутатов.
Глава комиссии по благоустройству городского пространства молодёжного собрания Марк Сас отметил, что тема актуальна для молодежи. Практически каждый молодой человек хотя бы раз в сезон пользуется электросамокатом и считает их удобным средством передвижения.
Однако, по словам Марка Саса, существует и много сложностей. В первую очередь, горожан возмущает несанкционированная парковка, которая создаёт неудобства для пешеходов и портит внешний вид города. Также растет количество ДТП с участием самокатов. Обычно происходит это, когда средством индивидуальной мобильности управляют подростки.
За 2024 год зарегистрировано 400 подобных ДТП, а за начало весеннего сезона этого года — уже 15. Эту статистику предоставили в госавтоинспекции Красноярска.
«Считаю, что недопустимо бросать самокаты на газонах, тротуарах, в других неподходящих местах. Недопустимы случаи, когда средствами индивидуальной мобильности управляют дети. У операторов кикшеринга есть рычаги воздействия на пользователей их услугами. Думаю, что в депутатском корпусе эти вопросы рассмотрят на профильной комиссии. Будем следить за ситуацией, при необходимости ужесточать требования к операторам и к водителям», — выразила своё мнение депутат Красноярского городского Совета Наталья Мельникова.
Представители кикшеринговых компаний рассказали о принимаемых мерах. Они выбирают удобные парковочные места, проводят вместе с госавтоинспекцией рейды. Также увеличиваются штрафы за езду вдвоём и в нетрезвом состоянии. Тем, кто уже отмечен как нарушитель, блокируется расчёт за проезд. Также бизнесмены считают, что нужна социальная реклама.
Молодёжное собрание при Горсовете предложило операторам кикшеринга и администрации Красноярска разработать новую версию соглашения о сотрудничестве вместо действующего, принятого в 2021 году. В нём нужно прописать создание мест парковки средств индивидуальной мобильности с нанесением соответствующей дорожной разметки.
Также депутаты предложили создать огороженные парковочные зоны и предусмотреть механизм эвакуации самокатов, оставленных вне этих участков. Кроме того, прозвучало предложение рассмотреть варианты снижения скорости самокатов в отдельных зонах.
«Панельная дискуссия поможет проработать механизм действий для достижения безаварийного поведения участников дорожного движения. Мы услышали мнение тех, кто предоставляет услуги проката средств индивидуальной мобильности. Будем двигаться дальше: определять удобные парковочные зоны и территории, где езду на электросамокатах нужно ограничить», — уточнил начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения госавтоинспекции Красноярска Владимир Дудкин.
В Горсовете отметили, что широкое обсуждение важного для всех жителей вопроса будет способствовать улучшению ситуации. Поэтому на следующих встречах поднятые вопросы будут рассмотрены более детально.