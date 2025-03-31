В Иркутской области могут полностью запретить майнинг с 1 апреля

Напомним, что с 1 января по 15 марта 2025 года майнинг запрещён в Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском и ещё 13 районах региона, а также в Ангарском городском округе и семи городах. После этого запрет на добычу криптовалюты введут с 15 ноября по 15 марта до 2031 года.