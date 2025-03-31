В Иркутской области могут полностью запретить майнинг с 1 апреля

Правительство Российской Федерации с 1 апреля 2025 года планируют полностью запретить заниматься добычей криптовалюты в Иркутской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Запрет коснётся южной части региона и действовать он будет до 15 марта 2031 года. Сообщается, что соответствующее предложение губернатор региона Игорь Кобзев направил президенту России Владимиру Путину. Кроме того, глава Иркутской области предложил создать механизм, который позволил бы возмездно изъять мощности у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой в пользу реализации значимых для региона социально-экономических задач.
Напомним, что с 1 января по 15 марта 2025 года майнинг запрещён в Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском и ещё 13 районах региона, а также в Ангарском городском округе и семи городах. После этого запрет на добычу криптовалюты введут с 15 ноября по 15 марта до 2031 года.