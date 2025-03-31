Омичам рассказали, как платить меньше за свет и воду

Россиянам предложили несколько способов сэкономить на оплате коммунальных услуг. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов поделился советами, которые помогут уменьшить расходы на электричество и воду. Об этом сообщает «Сибдепо».
Одним из простых решений является замена обычных лампочек на светодиодные. По словам парламентария, энергосберегающие лампы позволяют снизить затраты на электроэнергию в четыре раза. Хотя они стоят дороже традиционных, их срок службы достигает пяти лет, а потребление энергии в 8−10 раз ниже.
Ещё один способ снизить платежи — использование посудомоечной машины. По статистике, такая техника расходует в 2−3 раза меньше воды, чем при ручном мытье посуды.
Кроме того, эксперт советует выбирать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности (А и выше). Это поможет снизить потребление электроэнергии. Также важно выключать все электроприборы из сети при уходе из дома, за исключением холодильника, так как даже в режиме ожидания устройства продолжают потреблять энергию.