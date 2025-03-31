Омичам рассказали, как платить меньше за свет и воду

Кроме того, эксперт советует выбирать бытовую технику с высоким классом энергоэффективности (А и выше). Это поможет снизить потребление электроэнергии. Также важно выключать все электроприборы из сети при уходе из дома, за исключением холодильника, так как даже в режиме ожидания устройства продолжают потреблять энергию.