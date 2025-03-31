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Мать пятерых детей лишили родительских прав в Новосибирской области

В графе «отец» у всех пятерых детей стоит прочерк.

Источник: Freepik

Новосибирский районный суд рассмотрел дело по исковому заявлению Управления опеки и попечительства в интересах пяти несовершеннолетних детей о лишении родительских прав и взыскании алиментов. Ответчиком стала их мать. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что у всех пятерых детей в графе «отец» стоит прочерк.

Также выяснилось, что ранее женщина была признана виновной в неисполнении родительских обязанностей, а также в избиении и оскорблении представителя власти. Детей же в 2023 году поместили в Центр социальной помощи и установили над ними опеку.

Ведомство уточнило, что ответчица полностью уклонялась от исполнения своих родительских обязанностей. Так, она не занималась воспитанием детей, не заботилась об их здоровье и благополучии, не интересовалась их судьбой.

В итоге суд принял решение лишить женщину родительских прав на всех пятерых детей, а также постановил взыскать с неё алименты на содержание детей в пользу опекунов.

Екатерина Павлюх