Мать пятерых детей лишили родительских прав в Новосибирской области

Новосибирский районный суд рассмотрел дело по исковому заявлению Управления опеки и попечительства в интересах пяти несовершеннолетних детей о лишении родительских прав и взыскании алиментов. Ответчиком стала их мать. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что у всех пятерых детей в графе «отец» стоит прочерк.
Также выяснилось, что ранее женщина была признана виновной в неисполнении родительских обязанностей, а также в избиении и оскорблении представителя власти. Детей же в 2023 году поместили в Центр социальной помощи и установили над ними опеку.
Ведомство уточнило, что ответчица полностью уклонялась от исполнения своих родительских обязанностей. Так, она не занималась воспитанием детей, не заботилась об их здоровье и благополучии, не интересовалась их судьбой.
В итоге суд принял решение лишить женщину родительских прав на всех пятерых детей, а также постановил взыскать с неё алименты на содержание детей в пользу опекунов.
До этого редакция НДН.инфо сообщала, мать двоих детей обманула государство на полмиллиона через маткапитал в Новосибирске.
Екатерина Павлюх