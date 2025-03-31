Губернатор Приморья предложил создать систему мониторинга угроз туристам

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил создать единую систему мониторинга угроз туристам. Инициатива была озвучена в ходе заседания по «Безопасности и защите прав туристов».
Как отметил глава региона, вопрос безопасности туристской деятельности является комплексным и многоплановым. Он соединяет в себе направления нормативного регулирования, страхования и взаимодействия с туроператорами и агентами. А также ведение статистики несчастных случаев, защиты личности и собственности.
Единая система подразумевает не только проверки, но и создание условий, при которых каждый участник рынка несет ответственность за соблюдение стандартов.
Система будет мониторить все угрозы, в том числе терроризм, экстремизм и недобросовестную конкуренцию. Также подразумевается внедрить цифровые платформы для оперативного оповещения туристов в период ЧС.