Губернатор Приморья предложил создать систему мониторинга угроз туристам

Как отметил глава региона, вопрос безопасности туристской деятельности является комплексным и многоплановым. Он соединяет в себе направления нормативного регулирования, страхования и взаимодействия с туроператорами и агентами. А также ведение статистики несчастных случаев, защиты личности и собственности.