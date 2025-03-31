Опрос показал интерес россиян к развитию цифровых технологий

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Большинство (87%) россиян интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 62% опрошенных начинают использовать новые устройства только тогда, когда это становится необходимым, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.
Половина (51%) респондентов заявили, что скорее интересуются развитием цифровых технологий и устройств, 36% ответили, что безусловно этим интересуются. Всего 11% россиян не интересует тема цифровых технологий.
Только 3% опрошенных начинают использовать новые устройства сразу после их выхода на рынок, 18% — через несколько месяцев, 14% — через год или более, а 62% — только тогда, когда это становится необходимым.
По мнению 44% россиян, пользоваться цифровыми технологиями и устройствами людям мешает их высокая стоимость, 33% сказали, что использовать цифровые устройства мешает недостаток навыков, 32% назвали беспокойство о конфиденциальности данных.
Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 21−23 марта 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 3,1%.