В Омске стартовала акция по сбору отработанных шин

В течение недели владельцы автомобилей могут бесплатно сдать старые покрышки в специальные бункеры-накопители, которые установили на заправках «Топлан». После завершения акции шины отправят на переработку.
На открытии акции присутствовали воспитанники омского детского Экоцентра. Они будут рассказывать горожанам об акции и помогать в сборе покрышек.
Генеральный директор регоператора «Магнит» Карен Егоян отметил, что компания рада принять участие в акции «Второй заезд» и внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в Омске.
Адреса пунктов приёма.
Шины принимают по следующим адресам: Сибирский проспект, 15; улица Зелёная, 15/1; улица Мельничная, 128/1; Красноярский тракт, 89/1; улица Волгоградская, 56; Сыропятский тракт, 4.
Также покрышки можно привезти в ПАО «Татнефть» по адресу Красноярский тракт, 115/4.
Отметим, что шины не являются твёрдыми коммунальными отходами, поэтому их вывоз не является обязательным для региональных операторов. Однако на время проведения акции «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и регоператор «Магнит» займутся вывозом покрышек до места их переработки.
Акция «Второй заезд» проводится в Омске уже в третий раз. Инициатором проведения выступает омское Минприроды. В прошлые два раза омичи собрали около 200 тонн старых покрышек, которые отправили на переработку.