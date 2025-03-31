Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске стартовала акция по сбору отработанных шин

В Омске сегодня, 31 марта, началась акция «Второй заезд» по сбору отработанных автомобильных шин. Мероприятие продлится до 6 апреля.

Источник: Om1 Омск

В течение недели владельцы автомобилей могут бесплатно сдать старые покрышки в специальные бункеры-накопители, которые установили на заправках «Топлан». После завершения акции шины отправят на переработку.

На открытии акции присутствовали воспитанники омского детского Экоцентра. Они будут рассказывать горожанам об акции и помогать в сборе покрышек.

Генеральный директор регоператора «Магнит» Карен Егоян отметил, что компания рада принять участие в акции «Второй заезд» и внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в Омске.

Адреса пунктов приёма.

Шины принимают по следующим адресам: Сибирский проспект, 15; улица Зелёная, 15/1; улица Мельничная, 128/1; Красноярский тракт, 89/1; улица Волгоградская, 56; Сыропятский тракт, 4.

Также покрышки можно привезти в ПАО «Татнефть» по адресу Красноярский тракт, 115/4.

Отметим, что шины не являются твёрдыми коммунальными отходами, поэтому их вывоз не является обязательным для региональных операторов. Однако на время проведения акции «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и регоператор «Магнит» займутся вывозом покрышек до места их переработки.

Акция «Второй заезд» проводится в Омске уже в третий раз. Инициатором проведения выступает омское Минприроды. В прошлые два раза омичи собрали около 200 тонн старых покрышек, которые отправили на переработку.