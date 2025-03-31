В Омске стартовала акция по сбору отработанных шин

Отметим, что шины не являются твёрдыми коммунальными отходами, поэтому их вывоз не является обязательным для региональных операторов. Однако на время проведения акции «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и регоператор «Магнит» займутся вывозом покрышек до места их переработки.