Резервуары СНТ могут помочь Омску в решении проблемы подтоплений

Недавно прошло межведомственное совещание, на котором АО «ТГК-11» представило свои предложения по этой важной проблеме.
Министерство региональной безопасности Омской области и местные власти подтвердили готовность к реализации мероприятий, направленных на борьбу с паводками весной. По итогам совещания был утверждён план действий, который включает в себя несколько ключевых этапов.
В первую очередь, специалисты проведут обследование накопительной ёмкости на территории садоводческого товарищества «Фиалка». На этом этапе будет также запущен процесс признания прав на систему полива, которая находится в СНТ, что позволит более эффективно управлять ресурсами в этом районе. АО «ТГК-11» разработало рекомендации по применению этих объектов для оперативного удаления воды.
Муниципальным властям поручено составить список владельцев систем водоснабжения и канализации в Осташково, Ульяновке и других прилегающих территориях. Важно, чтобы эти организации представили свои идеи по техническому обследованию сетей.
Кроме того, внедряются новые меры для использования системы канализации посёлка Морозовка, чтобы помочь в решении задач по отведению воды. Это поручение получило Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и местные администрации.
Для мониторинга ситуации администрации города Омска, Омского муниципального района и АО «ТГК-11» должны представить свои предложения о точках, где будут отбирать образцы воды для анализа. Также планируется провести независимую проверку качества воды.
Все мероприятия должны быть завершены до 15 апреля. АО «ТГК-11» активно участвует в решении проблемы подтоплений в окрестностях золоотвала ТЭЦ-5 и подчеркивает свою готовность к комплексным действиям.