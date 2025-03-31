Резервуары СНТ могут помочь Омску в решении проблемы подтоплений

В первую очередь, специалисты проведут обследование накопительной ёмкости на территории садоводческого товарищества «Фиалка». На этом этапе будет также запущен процесс признания прав на систему полива, которая находится в СНТ, что позволит более эффективно управлять ресурсами в этом районе. АО «ТГК-11» разработало рекомендации по применению этих объектов для оперативного удаления воды.