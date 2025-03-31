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Резервуары СНТ могут помочь Омску в решении проблемы подтоплений

В Омске продолжаются меры по улучшению системы водоотведения в микрорайоне Осташково и в селе Ульяновка.

Источник: Reuters

Недавно прошло межведомственное совещание, на котором АО «ТГК-11» представило свои предложения по этой важной проблеме.

Министерство региональной безопасности Омской области и местные власти подтвердили готовность к реализации мероприятий, направленных на борьбу с паводками весной. По итогам совещания был утверждён план действий, который включает в себя несколько ключевых этапов.

В первую очередь, специалисты проведут обследование накопительной ёмкости на территории садоводческого товарищества «Фиалка». На этом этапе будет также запущен процесс признания прав на систему полива, которая находится в СНТ, что позволит более эффективно управлять ресурсами в этом районе. АО «ТГК-11» разработало рекомендации по применению этих объектов для оперативного удаления воды.

Муниципальным властям поручено составить список владельцев систем водоснабжения и канализации в Осташково, Ульяновке и других прилегающих территориях. Важно, чтобы эти организации представили свои идеи по техническому обследованию сетей.

Кроме того, внедряются новые меры для использования системы канализации посёлка Морозовка, чтобы помочь в решении задач по отведению воды. Это поручение получило Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и местные администрации.

Для мониторинга ситуации администрации города Омска, Омского муниципального района и АО «ТГК-11» должны представить свои предложения о точках, где будут отбирать образцы воды для анализа. Также планируется провести независимую проверку качества воды.

Все мероприятия должны быть завершены до 15 апреля. АО «ТГК-11» активно участвует в решении проблемы подтоплений в окрестностях золоотвала ТЭЦ-5 и подчеркивает свою готовность к комплексным действиям.